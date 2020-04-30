Расходы компаний на благотворительность не будут учитывать при расчете налога на прибыль

Расходы компаний на благотворительность не будут учитываться при расчете налога на прибыль. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с волонтерами.

«Уже принято следующее решение — при расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся. Прошу правительство максимально ускорить внесение в Госдуму соответствующего законопроекта, а депутатов поддержать, а также предложить и другие дополнительные льготы для организаций, которые помогают волонтерскому движению и социально ориентированным НКО», — сказал глава государства.

Также в ходе беседы с участниками всероссийской акции «Мы вместе» Путин одобрил идею о расширении поддержки волонтеров. Он предложил оказать дополнительную помощь добровольцам со стороны государства и предусмотреть дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений.

Российский лидер поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов. Он заявил, что в условиях распространения коронавируса в России социально ориентированные НКО смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП).

28 апреля стало известно, что в Москве около 11 тыс. волонтеров и соцработников оказывают помощь пожилым гражданам во время режима самоизоляции. По словам представителя городского парламента в Совете Федерации Инны Святенко, волонтеры доставляют нуждающимся продукты, лекарства, документы, помогают с выгулом домашних животных. Депутат подчеркнула, что все соцработники и волонтеры прошли специальное обучение и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Путин назвал деятельность добровольцев и социальных организаций «гражданским героизмом».

По данным оперативного штаба на 30 апреля, число случаев заражения в России превысило 100 тыс., из них 7099 — за последние сутки. Число летальных случаев достигло 1073, а выздоровели более 11 тыс. человек.

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