Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Власти Москвы опровергли информацию о сбое в работе системы пропусков
Общество
Путин анонсировал дополнительную помощь волонтерам
Мир
Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о росте числа молодых пациентов с COVID-19
Общество
Путин поддержал идею спеть «День Победы» на балконах страны 9 мая
Общество
В Подмосковье заявили о планах обязать жителей носить маски
Сюжет:

Расходы компаний на благотворительность не будут учитывать при расчете налога на прибыль

0
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расходы компаний на благотворительность не будут учитываться при расчете налога на прибыль. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с волонтерами.

Есть и достоинство: благотворители фиксируют рост нуждающихся
Эксперты отмечают тревожные тенденции пауперизации в обществе

«Уже принято следующее решение — при расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся. Прошу правительство максимально ускорить внесение в Госдуму соответствующего законопроекта, а депутатов поддержать, а также предложить и другие дополнительные льготы для организаций, которые помогают волонтерскому движению и социально ориентированным НКО», — сказал глава государства.

Также в ходе беседы с участниками всероссийской акции «Мы вместе» Путин одобрил идею о расширении поддержки волонтеров. Он предложил оказать дополнительную помощь добровольцам со стороны государства и предусмотреть дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений.

Российский лидер поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов. Он заявил, что в условиях распространения коронавируса в России социально ориентированные НКО смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП).

28 апреля стало известно, что в Москве около 11 тыс. волонтеров и соцработников оказывают помощь пожилым гражданам во время режима самоизоляции. По словам представителя городского парламента в Совете Федерации Инны Святенко, волонтеры доставляют нуждающимся продукты, лекарства, документы, помогают с выгулом домашних животных. Депутат подчеркнула, что все соцработники и волонтеры прошли специальное обучение и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Путин назвал деятельность добровольцев и социальных организаций «гражданским героизмом».

По данным оперативного штаба на 30 апреля, число случаев заражения в России превысило 100 тыс., из них 7099 — за последние сутки. Число летальных случаев достигло 1073, а выздоровели более 11 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума подготовит законопроект о передаче продуктов на благотворительность
В Москве запустили услугу бесплатного выгула животных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020