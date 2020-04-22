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Госдума подготовит законопроект о передаче продуктов на благотворительность

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Депутаты Госдумы представят в правительство новую версию законопроекта, предполагающего передачу продуктов на благотворительность без налогообложения. Об этом «Известиям» рассказал один из авторов законопроекта, депутат Николай Валуев.

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В настоящий момент для торговых сетей передача продуктов на благотворительность приравнивается к продаже, и они вынуждены платить НДС, хотя не получают прибыли.

Как рассказал «Известиям» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, Минпромторг поддерживает усилия, направленные на использование товаров с истекающим сроком годности. Они могут передаваться производителями и торговыми сетями на благотворительные цели.

В то же время Министерство финансов дало отрицательный ответ по первой редакции законопроекта, которая предлагала освободить от налогообложения все продовольственные товары, передаваемые в благотворительных целях, за исключением алкоголя.

«В новой версии документа предполагается установить предельную планку в 15–30% от общего объема товаров, не облагаемых налогом, которые могут быть переданы безвозмездно, а также разработать минимальный перечень таких социально значимых продуктов. Кроме того, в дальнейшем должен появиться подзаконный акт, который определит порядок и способы передачи фудшеринговых товаров, чтобы избежать «серых схем» со стороны торговых сетей», — отметил Валуев.

Если закон будет принят, то он позволит сохранить от утилизации товары, которые не были реализованы торговыми сетями в рамках срока годности.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 23 апреля.

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