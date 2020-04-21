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Роспотребнадзор рекомендовал магазинам не давать покупателям самим взвешивать продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Роспотребнадзор дал рекомендацию магазинам исключить возможность для покупателей самим взвешивать продукты с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом в понедельник, 21 апреля, пишет ТАСС.

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«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», — отметили в Роспотребнадзоре.

Также торговые организации должны распределить сотрудников таким образом, чтобы выдачей товаров и принятием оплаты за них занимались разные работники, которые должны надевать одноразовые перчатки.

Кроме этого, всех работников необходимо разделить по участкам, отделам и сменам, чтобы минимизировать их контакты с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

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Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 456 человек.

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