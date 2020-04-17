Ценное мнение: ФАС выступила против заморозки стоимости продуктов

Введение государственного регулирования цен на продукты питания преждевременно, заявили «Известиям» в ФАС. Там считают, что рыночные механизмы и окрепшее сельское хозяйство обеспечивают необходимые поставки продовольствия , а также поддерживают конкурентное и справедливое ценообразование. Искусственное сдерживание, учитывая сегодняшние запасы домохозяйств, — прямой путь к разорению многих компаний, заявили в Минпромторге . Однако законопроект о регулировании цен на продовольствие первой необходимости уже внесен в Госдуму. По мнению экспертов, заморозка создаст дефицит ряда товаров, но не окажет сильного влияния на инфляцию.

Сдерживать нельзя оставить

Вопрос о вмешательстве государства в ценообразование на рынке продовольствия обсуждается не первую неделю. На уровне парламента и правительства впервые он поднимался 9 апреля на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами «Единой России». Парламентарии предложили ввести ограничение роста цен на продукты питания, а глава правительства их поддержал. В Госдуму 14 апреля внесли два законопроекта о регулировании цен на продовольствие. Однако документы разработаны депутатами «Справедливой России».

В пояснительной записке, предлагается обязать правительство замораживать розничные цены на социально значимые продукты при их удорожании более чем на 30% в месяц. Региональным властям также хотят предоставить полномочия по сдерживанию цен на товары. При этом стоимость провианта в магазинах не должна превышать цены производителей более чем на 50%, а оптовиков — на 20%. В перечень товаров, на которые может устанавливаться ограничение торговой наценки, вошли мясо, масло, яйца, хлеб, крупы и др.

На данном этапе введение регулирования цен преждевременно, заявили «Известиям» в ФАС. Существующие рыночные механизмы и окрепшее сельское хозяйство обеспечивают достаточный объем поставок продовольствия, что дает возможность для поддержания конкурентного и справедливого уровня цен, пояснили в пресс-службе.

Нерыночные и чрезвычайные меры крайне нежелательны, когда ситуация на рынке устойчивая, заявил «Известиям» статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По экспертным данным, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней. С учетом этого, искусственное сдерживание цен — прямой путь к разорению огромного количества производителей и розницы, подчеркнул он.

— Благодаря слаженной работе в первую очередь торговых сетей и производителей продуктов полностью удовлетворен ажиотажный спрос покупателей, который был в конце марта. По сравнению с другими странами, где также действуют ограничения из-за пандемии, полки отечественных магазинов — полные. Всё сделано без слома рыночных механизмов и других чрезвычайных мер, — резюмировал Виктор Евтухов.

В пресс-службе правительства на просьбу «Известий» рассказать о планируемом механизме сдерживания цен и его влиянии на экономику оперативно не ответили. «Известия» направили запросы в пресс-службы партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Сбавили накрутку

Сейчас ситуация с ценами стабильна и не вызывает беспокойства. Продуктовые сети стараются их сдерживать, понимая, что доходы граждан не растут, отметил Виктор Евтухов . Но из-за повышения курса валют затраты производителей тоже увеличиваются. Случаи необоснованного роста цен прорабатываются с ФАС, пояснил он.

Крупные торговые сети проявляют социальную ответственность и отказываются от наценок на значимые товары, отметили в ФАС. «Известия» спросили ритейлеров о ситуации со стоимостью товаров на продуктовом рынке. В марте и начале апреля поставщики уведомили об увеличении цен большинства продуктов начиная от муки и заканчивая консервами на 10–50%, сообщили в X5 Retail Group. Но повышение стоимости товара происходит только в случае аргументированных причин с их стороны.

— С 25 марта Х5 и «Магнит» обнулили торговую наценку на часть социально значимых товаров. Транспортировка продуктов, содержание персонала и другие расходы осуществляются за счет работодателя. Так, мы смогли сдержать рост цен в рознице, а на некоторые позиции снизить. Например, батон подешевел на 16%, а стоимость макарон и молока выросла на 0,7% и 0,3% при росте их закупочных цен на 9,7% и 7,2% соответственно, — рассказали там.

В пресс-службе «Ашан Ритейл Россия» отметили: понимая важность стабилизации цен на социально значимые продукты в большинстве случаев наценка не устанавливается. Исполнительный директор группы компаний «Дикси» Игорь Плетнев рассказал, что для смягчения роста стоимости товаров первой необходимости для граждан они применяют минимальную накрутку.

Дефицит неминуем

Искусственное сдерживание цен создаст дефицит ряда товаров, но не окажет значительного влияния на инфляцию, отметили опрошенные «Известиями» аналитики из топ-30 банков и финансовых институтов. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, госрегулирование спровоцирует снижение ассортимента ряда продуктов в магазинах, развитие нелегальных рынков сбыта и удорожание некоторых товаров. Основной риск заключается в продолжительности такой политики и объеме номенклатуры подпавшей под нее продукции.

Когда регулирование будет снято и рынок вернется к нормальной работе, есть риск роста наценок на товары в магазинах, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Ритейлеры постараются «нагнать» свои выпадающие доходы, повысив цены во время реализации отложенного спроса, добавил он.

Политика сдерживания роста цен на продовольствие приемлема в нынешних эпидемиологических условиях, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Запасов продовольствия достаточно, а наблюдаемое удорожание товаров отчасти вызвано девальвацией рубля , полагает он. Нынешняя ситуация комфортна для производителей и супермаркетов, когда они, пользуясь повышенным спросом на продовольствие, могут переложить часть издержек на потребителей, уверен Владимир Евстифеев.