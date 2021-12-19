Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Грушко подверг критике принятие в НАТО новых стран
Мир
Американские сенаторы поругались из-за СП-2
Общество
В МВД устранили сбой в работе информационных ресурсов
Мир
Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Ирландии
Спорт
Сборная Финляндии по хоккею обыграла россиян в финале Кубка «Первого канала»
Общество
В Домбае 190 гостиниц остаются без электричества
Экономика
В «АвтоВАЗе» опровергли взрыв на заводе
Происшествия
Всех горняков вывели из шахты в Кузбассе из-за пожара
Общество
Режиссер «Мы из будущего» Малюков умер от последствий COVID-19
Спорт
Пловец Колесников выиграл второе золото за день на ЧМ в Абу-Даби

Минск передаст за границу данные о действиях Польши по мигрантам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия передаст в международные структуры материалы уголовного дела, касающегося действий польских властей в отношении беженцев. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев в эфире телеканала ОНТ.

Дали пятый: какие санкции ЕС ввел против Минска
И почему Брюссель уверен, что очередной пакет мер застрахует от рецидива миграционного кризиса на границе

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров, а также палату представителей Национального собрания нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены», — заявил Брылев.

17 декабря министерство обороны Белоруссии предложило Польше провести «приграничные переговоры» для обсуждения «критических» для сторон вопросов. Кроме того, Варшаве предложено провести одновременно с Минском верификационные мероприятия «в рамках региональных мер доверия и безопасности».

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании Евросоюза вести переговоры по миграционному кризису. Кроме того, глава государства указал на то, что переговоры по этой теме не ведутся и непосредственно с Германией.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Сейчас мигранты находятся в логистическом центре, предоставленном белорусской стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021