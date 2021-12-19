Минск передаст за границу данные о действиях Польши по мигрантам

Белоруссия передаст в международные структуры материалы уголовного дела, касающегося действий польских властей в отношении беженцев. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев в эфире телеканала ОНТ.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров, а также палату представителей Национального собрания нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены», — заявил Брылев.

17 декабря министерство обороны Белоруссии предложило Польше провести «приграничные переговоры» для обсуждения «критических» для сторон вопросов. Кроме того, Варшаве предложено провести одновременно с Минском верификационные мероприятия «в рамках региональных мер доверия и безопасности».

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании Евросоюза вести переговоры по миграционному кризису. Кроме того, глава государства указал на то, что переговоры по этой теме не ведутся и непосредственно с Германией.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Сейчас мигранты находятся в логистическом центре, предоставленном белорусской стороной.