Лукашенко заявил о нежелании ЕС вести переговоры по миграционному кризису

Евросоюз не желает вести переговоры с Белоруссией по миграционному кризису. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT 9 декабря.

«Они [ЕС] в этом, может, и заинтересованы, но делать ничего в этом плане не хотят. А им и не надо ничего делать. Им нужна причина давления на Беларусь. Поэтому они не участвуют в этих переговорах [по миграционному кризису]. Хотя и ответственные лица были назначены с их стороны, которые должны были вести с нами переговоры. Но, наверное, очень заняты. Проблем в ЕС сейчас большое количество, поэтому не до этого, как мы понимаем», — цитирует его «БелТА» 13 декабря.

Кроме того, глава государства указал на то, что переговоры по этой теме не ведутся и непосредственно с Германией.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

В частности, под санкции попали Белорусская калийная компания, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпания «Белавиа».

Под санкции ЕС попали белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings. По данным властей Евросоюза, компании участвовали в транспортировке мигрантов из Ближнего Востока в Белоруссию.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.