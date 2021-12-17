Белоруссия предложила Польше провести приграничные переговоры

Министерство обороны Белоруссии предложило Польше провести «приграничные переговоры» для обсуждения «критических» для сторон вопросов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 17 декабря, в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Варшаве предложено провести одновременно с Минском верификационные мероприятия «в рамках региональных мер доверия и безопасности».

Также сообщается, что первый заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества ведомства Валерий Ревенко провел ряд встреч с военными атташе нескольких стран, в том числе Польши. В частности, обсуждался вопрос напряженности на белорусской границе.

«Отдельно польскому дипломату было доведено о неприемлемости ультимативных заявлений и предложено провести приграничные переговоры с польским военным ведомством, где будут обсуждены вопросы, которые каждая из сторон считает критическими», — сказано в сообщении.

Данные меры позволят сторонам начать конструктивный диалог, уточнили в минобороны.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании Евросоюза вести переговоры по миграционному кризису.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Сейчас мигранты находятся в логистическом центре, предоставленном белорусской стороной.