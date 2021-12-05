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Путин указал на важность международного сотрудничества в борьбе с COVID-19

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Для победы над коронавирусом необходимо объединять усилия на международном уровне, иначе из-за проблем с вакцинацией хотя бы в одном регионе мира будут появляться новые штаммы. Об этом 5 декабря на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для того чтобы победить эту болезнь, без всякого сомнения, нужно объединять усилия на международном уровне. Потому что если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые и новые варианты — штаммы — будут снова и снова возвращаться. Даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий», — сказал он в ходе переговоров, которые прошли в режиме видеосвязи.

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Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирусную инфекцию выявили у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР. Отмечалось, что все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением, а штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается.

До этого, 3 декабря, в Роспотребнадзоре заявили, что у двоих пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, выявлен COVID-19. Они изолированы на 14 дней для медицинского наблюдения и установления штамма коронавируса.

Прилетевших из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на карантин в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Для пассажиров рейса, прилетевшего 4 декабря из ЮАР через Аддис-Абебу, организовали отдельный паспортный контроль. В аэропорту у прилетевших также взяли ПЦР-тесты.

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новым штаммом, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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