Рейс с россиянами из ЮАР приземлился в аэропорту Домодедово

Рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР 4 декабря приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

3 декабря сообщалось, что эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга. На них вылетело около ста человек. В Аддис-Абебе (Эфиопия) россияне пересели в один самолет.

Днем ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила «Известиям», что пассажиров, прибывающих из ЮАР и граничащих с республикой стран, необходимо изолировать прямо из самолета, исходя из данных о высокой скорости распространения штамма коронавируса «Омикрон».

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Попова уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новым штаммом, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Он добавил, что правительство страны уже готовит перечень мер по противодействию распространению этого варианта инфекции.

Также в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что целый ряд стран уже закрыли въезд на свои территории, ввели более строгие санитарно-эпидемиологические требования и различные ограничения из-за распространения «Омикрона». По ее словам, именно поэтому следует следить за тем, что происходит в мире.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 ноября отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

2 декабря российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал способ ограничить распространение «Омикрона» в новогодние праздники. Также в четверг сотрудники Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний заявили, что в ближайшие месяцы «Омикрон»-штамм может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в ЕС.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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