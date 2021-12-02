Врач назвал способ ограничить распространение «Омикрона» в новогодние праздники

Для того чтобы ограничить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» в новогодние праздники, необходимо сократить количество рейсов в Египет и Турцию. Такое мнение в четверг, 2 декабря, в беседе с «Известиями» выразил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Днем ранее сервис по поиску и бронированию туров Travelata опубликовал исследование, согласно которому Египет стал самым популярным направлением для новогоднего отдыха россиян. Доля туров по этому направлению от общего числа приобретенных россиянами на Новый год составила 44%. Также популярными направлениями для новогоднего отдыха стали Турция — 18%, ОАЭ — 8%, Куба — 6% и Доминикана — 5%.

«Турпоток должен быть ограничен. К тому времени, как туристы полетят по этим направлениям, «Омикрон» уже будет и в Турции. <...> Альтернатива — закрыть эти направления и тем самым выиграть несколько недель в плане скорости распространения штамма. Ведь всё мы не закроем», — подчеркнул специалист.

Главной проблемой в этой ситуации Крючков назвал возможность не успеть локализовать распространение штамма. По его мнению, необходимо соотнести возможности санитарных ограничений с мощностью турпотока.

«Потому что если это действительно будут такие потоки, как раньше, то не знаю, сколько будок надо будет ставить на санитарном контроле, чтобы эффективно и без гигантских очередей проводить тестирование ПЦР. Это же занимает время. И там нужно много ставить кабинок и специалистов. Короче, надо готовиться. Если не закроют направление — надо сократить количество рейсов, в том числе чартерных», — добавил Крючков.

В настоящий момент, как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР.

Вместе с тем она заверила, что в России не выявлены случаи инфицирования «Омикроном». Попова также добавила, что коронавирус обретает свою сезонность. По ее словам, COVID-19 приходит, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения «Омикрона». Он добавил, что правительство РФ уже готовит перечень мер по противодействию распространению нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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