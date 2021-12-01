Названы популярные среди россиян направления новогоднего отдыха

Египет стал самым популярным направлением для новогоднего отдыха россиян. Об этом в среду, 1 декабря, рассказали «Известиям» в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.

Доля туров в Египет от общего числа приобретенных россиянами на Новый год составила 44%, в среднем тур стоит по этому направлению 141 тыс. рублей.

Также популярными направлениями для новогоднего отдыха стали Турция — 18%, ОАЭ — 8%, Куба — 6% и Доминикана — 5%. Кроме того, 16% клиентов сервиса приобрели туры по направлениям внутри России.

По данным Travelata, средняя стоимость заграничного тура на период новогодних праздников составила 156 тыс. рублей.

В компании уточнили, что купившие туры в Египет и Турцию россияне предпочли провести свой отдых в пятизвездочных отелях (40%). Средняя длительность приобретенных новогодних туров составила семь ночей.

29 ноября стало известно, что для отдыха в декабре россияне выбирают Москву и Санкт-Петербург. Среди тех, кто рассматривает поездки за границу, лидером стала Турция (12,5% запросов), второе место занимает Узбекистан — билеты туда искали 8,1%, третье — Таиланд (6,4%).

24 ноября директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что стоимость туров за границу увеличилась в среднем на 25% за последние два года. Она подчеркнула, что стоимость туров в Доминикану начинается от 100 тыс. рублей, а путевки на Новый год на Мальдивы практически распроданы. По России же лидерами стали Краснодарский край, Крым, Карелия, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.