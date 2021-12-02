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Врач предложила отправлять пассажиров из ЮАР на карантин прямо из самолета

Иммунолог Ярцева оценила введение РФ карантина для прибывающих из ряда стран Африки
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Пассажиров, прибывающих из ЮАР и граничащих с республикой стран необходимо сразу изолировать и прямо из самолета, исходя из данных о высокой заразности штамма коронавируса «Омикрон». Такое мнение в четверг, 2 декабря, в интервью «Известиям» высказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

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По ее словам, в случае если указанная мутация действительно настолько контагиозная, то двухнедельный карантин для прибывающих из ряда стран Африки обоснован. Более того, по ее мнению, людей с борта самолета надо неким спецтранспортом сразу же отправлять в изоляцию или же организовать место в аэропорту для пребывания их на карантине.

«По хорошему-то надо весь самолет его целиком и закрывать. Если исходить из того, что говорят про этот Омикрон, что он суперзаразный, суперконтагиозный и получается, что да, строгий двухнедельный карантин для всего самолета. Как это обеспечить, мне кажется чуть ли не спецтранспортом сразу от самолета надо вести, чтобы эти люди не контактировали с другими людьми в аэропорту», — сказала она.

При этом Ярцева указала на сложность такого организационного процесса и выразила уверенность, что правительству надо как-то поддержать людей, оказавшихся на карантине, чтобы их не уволили с работы, пока они будут на изоляции, вероятно, предоставив им возможность получить оплачиваемый отпуск на этот период.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, пребывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Попова уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новым штаммом, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Он добавил, что правительство страны уже готовит перечень мер по противодействию распространению этого варианта инфекции.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что целый ряд стран уже закрыли въезд на свои территории, ввели более строгие санитарно-эпидемиологические требования и различные ограничения из-за распространения «Омикрона». По ее словам, именно поэтому следует следить за за тем, что происходит в мире.

30 ноября глава Роспотребнадзора заявила, что из-за нового штамма ведомство приняло решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

О распространении нового штамма COVID-19, обозначаемого кодом В.1.1.529, а впоследствии получившего название «Омикрон», сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. Изначально случаи были зафиксирован в странах южной Африки и Гонконге. Однако затем появились сообщения о случаях выявления «Омиркона» в Израиле, Бельгии и США.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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