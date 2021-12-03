В Москву из ЮАР вылетели около ста россиян рейсами Ethiopian Airlines

Около ста россиян вылетели в пятницу рейсами Ethiopian Airlines из ЮАР в Москву. Об этом 3 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в ЮАР.

Два самолета практически в одно время вылетели в Аддис-Абебу из Йоханнесбурга и Кейптауна.

В посольстве России в Эфиопии уточнили, что в столице этой страны пассажиры с обоих рейсов объединятся и одним самолетом вылетят в Москву в 23:00, передает RT.

Ранее в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что у двоих пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, выявлен COVID-19, штаммовая принадлежность устанавливается, сообщается на сайте kp.ru. По прилете они находились на карантине, а в настоящее время госпитализированы.

Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях.

На данный момент проведено экспресс-тестирование пассажиров и организовано ежедневное ПЦР-тестирование, также они изолированы на 14 дней для медицинского наблюдения.

Днем ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила «Известиям», что пассажиров, прибывающих из ЮАР и граничащих с республикой стран, необходимо изолировать прямо из самолета, исходя из данных о высокой скорости распространения штамма коронавируса «Омикрон».

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, передает НСН. Попова уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новым штаммом, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Он добавил, что правительство страны уже готовит перечень мер по противодействию распространению этого варианта инфекции.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что целый ряд стран уже закрыли въезд на свои территории, ввели более строгие санитарно-эпидемиологические требования и различные ограничения из-за распространения «Омикрона». По ее словам, именно поэтому следует следить за тем, что происходит в мире.

О распространении нового штамма COVID-19, обозначаемого кодом В.1.1.529, а впоследствии получившего название «Омикрон», сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. Изначально случаи были зафиксированы в странах Южной Африки и Гонконге. Однако затем появились сообщения о случаях выявления «Омикрона» в Израиле, Бельгии и США.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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