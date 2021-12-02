Штамм «Омикрон» может стать доминирующим в ЕС

Сотрудники Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) с помощью моделирования спрогнозировали дальнейший распространение вируса в Евросоюзе (ЕС). Об этом 2 декабря сообщается на сайте центра.

По мнению ученых, в ближайшие месяцы «Омикрон»-штамм может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в ЕС.

Отмечается, что предотвратить распространение нового штамма невозможно. По мнению ученых, усиление антиковидных мер по отслеживанию контактов может помочь замедлить распространение этого варианта.

К примеру, временные меры в области путешествий «следует тщательно продумывать, учитывая эпидемиологическую ситуацию и регулярно пересматривать по мере изменения эпидемиологической обстановке в той или иной стране.

На взгляд специалистов, к таким мерам относятся: тестирование и карантин для путешественников, недавно вернувшихся из стран, где есть новый вариант вируса.

Ранее 2 декабря российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал способ ограничить распространение «Омикрона» в новогодние праздники.

1 декабря, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что вакцины по-прежнему защищают от коронавируса, по крайней мере от тяжелого течения заболевания, даже в условиях распространения нового штамма «Омикрон».

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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