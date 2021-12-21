Стало известно состояние выжившего на «Листвяжной» горноспасателя

Выживший при ЧП на шахте «Листвяжная» горноспасатель Александр Заковряшин находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в больнице, сообщил 21 декабря врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Сейчас он всё еще в больнице в относительно удовлетворительном состоянии, мы постоянно наблюдаем за ходом его лечения, и в настоящее время жизни Александра Заковряшина ничего не угрожает», — сказал Чуприян в интервью ТАСС.

По его словам, горноспасатель в какой-то момент своего передвижения по горным выработкам, уже обессиленный, уперся в стену разработки, где его и нашли спасатели.

Врио главы МЧС уверен, что спасенный после выздоровления вернется к службе, как и все остальные пострадавшие горноспасатели.

Ранее, 28 ноября, Заковряшин рассказал, что спасся благодаря тому, что попал в свежую струю воздуха, переждал и отлежался. Он добавил, что после выписки из больницы намерен продолжить работать горноспасателем.

Мужчина был в звене с пятью другими горноспасателями, которым выжить не удалось. Он спустился в шахту и делал уколы людям, но потом связь с отрядом спасателей пропала. Заковряшин, считавшийся погибшим, был найден 26 ноября.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

20 декабря «Известия» писали, что экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России в Монако.