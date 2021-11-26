Найденный живым в шахте «Листвяжная» оказался пропавшим спасателем

Найденный живым в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области оказался спасателем, пропавшим во время операции по поиску горняков. Об этом 26 ноября сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Был обнаружен спасатель Заковряшин»,— сказал он журналистам.

Заковряшина ранее признали погибшим. По данным МЧС, он помощник командира взвода ВГСВ №2 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГЧС». Мужчине 51 год, он на службе с 2011 года.

Ранее в пятницу сообщалось, что в шахте «Листвяжная» нашли живым одного шахтера, которого ранее считали погибшим. Его доставили в больницу.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В тот же день сообщалось, что в результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек. Всего в шахте находилось 285 человек.

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