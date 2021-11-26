Дело о гибели людей в шахте «Листвяжная» передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовные дела о гибели 52 человек на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 26 ноября сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как отмечается, расследование ведется по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По словам Петренко, задержанные накануне директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок нарушили требования промышленной безопасности.

«В результате произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке», — сообщила представитель СК.

В настоящее время продолжаются следственные действия с участием фигурантов уголовного дела, допросы свидетелей, в том числе инженерно-технических работников. Назначены необходимые экспертизы.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В тот же день сообщалось, что в результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Всего продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Трое горняков и один спасатель попали в реанимацию. Состояние одного из шахтеров оценивается как тяжелое. 26 ноября стало известно, что один из спасателей, считавшийся погибшим, был найден живым.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не проверив его в действительности.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин рассказал о задержании пяти человек: директора шахты, его первого заместителя и начальника участка, а также лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.