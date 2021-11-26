Четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте «Листвяжная»

Трое горняков и один спасатель попали в реанимацию после трагедии, произошедшей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом рассказали в пятницу, 26 ноября, в пресс-службе МЧС России.

По словам собеседника «РИА Новости», в реанимации в настоящий момент находятся четыре человека, в том числе один горноспасатель. При этом в состоянии сотрудника ведомства наблюдается положительная динамика.

Однако состояние одного из шахтеров оценивается как тяжелое.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По данным РЕН ТВ, 12 спасателей обратились к врачам после ЧП. Отмечается, что они надышались продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Кроме того, были задержаны еще двое — лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не проверив его в действительности.

Министр энергетики России Николай Шульгинов 26 ноября заявил, что вопрос об ужесточении норм будет рассматриваться только по результатам работы комиссии по расследованию в Кузбассе.