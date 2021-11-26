Минэнерго допустило ужесточение требований промбезопасности после ЧП в Кузбассе

Министр энергетики России Николай Шульгинов допустил возможность ужесточения требований промышленной безопасности после происшествия в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом он сказал 26 ноября.

Однако вопрос об ужесточении норм будет рассматриваться только по результатам работы комиссии по расследованию в Кузбассе.

«В целом да, но всё это будет определяться расследованием, которое проведут, чтобы понимать, были ли нарушения. Эти нарушения связаны с тем, что что-то не выполняли, или это недостаточные требования, которые нужно усиливать… Всегда после таких трагедий возможен пересмотр нормативных требований», — сказал Шульгинов.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев, 11 горноспасателей попали в больницу после эвакуации горняков, у одного из низ черепно-мозговая травма, у десятерых диагностировали отравление продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не проверив его в действительности.

Губернатор сообщил, что решение о возобновлении спасательных работ в шахте будет принято ориентировочно через три дня. Он также отметил, что необходимо заполнить метаном горные выработки, чтобы концентрация газа достигла безопасного уровня и позволила продолжить дальнейшие работы. Нужно, чтобы уровень метана превысил 20%, тогда риск взрыва снизится.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Также стало известно, что спасателей, не вернувшихся после операции, наградят орденами Мужества посмертно