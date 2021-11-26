Путин подписал указ о награждении работавших на шахте «Листвяжная» спасателей

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых спасателей, работавших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Пятерых — посмертно. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Президент сегодня подписал указ № 776 о награждении горных спасателей — шесть человек, один из них найденный живым, Александр Анатольевич Заковряшин. Все оставшиеся получили ордена Мужества посмертно», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что одного из спасателей удалось найти живым. Как пояснил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, спасенный мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Его везут в Центр охраны здоровья шахтеров.

О том, что погибших горноспасателей наградят орденами Мужества посмертно стало известно ранее в этот день. Чуприян отметил, что горноспасатели, как и шахтеры, выполняли свой долг до конца.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности.

Уголовные дела были переданы в центральный аппарат СК РФ. Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, задержанные накануне директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок нарушили требования промышленной безопасности.