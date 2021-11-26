В шахте в Кузбассе нашли живым одного шахтера

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области нашли живым одного шахтера, которого ранее считали погибшим. Сейчас его везут в медицинское учреждение. Об этом 26 ноября написал губернатор региона Сергей Цивилев в Telegram.

«В шахте «Листвяжная» найден живой человек. Его везут в больницу», — написал Цивилев.

Ранее стало известно, что на поверхность из шахты подняты шесть тел погибших. Также заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин рассказал о задержании пяти человек: директора шахты, его первого заместителя и начальника участка, а также лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В тот же день сообщалось, что в результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек. Всего в шахте находилось 285 человек.

Как заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, 11 горноспасателей попали в больницу после эвакуации горняков, у одного из низ черепно-мозговая травма, у десятерых диагностировали отравление продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Также стало известно, что спасателей, не вернувшихся после операции, наградят орденами мужества посмертно.