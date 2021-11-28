Горноспасатель раскрыл подробности своего спасения из шахты в Кузбассе

Выживший при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области горноспасатель Александр Заковряшин в воскресенье, 28 ноября, рассказал, как ему удалось спастись.

По его словам, он смог выбраться из шахты благодаря тому, что попал в свежую струю воздуха.

«Получается, что я попал на свежую струю, и там у меня была, как говорится, возможность отлежаться. А потом я уже выходил на-гора, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда, спасибо им большое», — приводит РЕН ТВ слова Заковряшина.

Он добавил, что после выписки из больницы намерен продолжить работать горноспасателем.

Заковряшин был в звене с пятью другими горноспасателями, которым выжить не удалось. Мужчина спустился в шахту и делал уколы людям, но потом связь с отрядом спасателей пропала. Заковряшин, считавшийся погибшим, был найден 26 ноября.

Ранее в этот день сообщалось, что количество горноспасателей, пострадавших при проведении поисково-спасательных работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, увеличилось до 17. Отмечается, что госпитализированные отравились окисью углерода.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.