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Директора шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца
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Директора шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца

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Центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца — до 26 января 2022 года — директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

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По информации СК РФ, газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека участка в шахте произошло из-за допущенных Махраковым и его подчиненными нарушений требований промышленной безопасности на производственных объектах. При этом надзор за выполнением требований промышленной безопасности на объекте был произведен ненадлежащим образом. Махраков вину не признает.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям. Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Главным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину — по статье о халатности, по неосторожности повлекшей смерть двух и более лиц.

27 ноября также был арестован Вячеслав Семыкин. Под арестом он пробудет два месяца — до 26 января 2022 года.

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