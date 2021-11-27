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Директора шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца
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Госинспектора Ростехнадзора арестовали по делу о ЧП на шахте в Кузбассе

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Суд арестовал задержанного по делу о ЧП на шахте в Кемеровской области инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

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По ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, инспектор арестован до 26 января 2022 года.

Ему инкриминируют ч.3 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»).

Ранее в этот день Центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца — до 26 января 2022 года — директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. По информации следователей, газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека участка в шахте произошло из-за допущенных Махраковым и его подчиненными нарушений требований промышленной безопасности на производственных объектах.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям. Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Главным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину — по статье о халатности, по неосторожности повлекшей смерть двух и более лиц.

27 ноября также был арестован Вячеслав Семыкин. Под арестом он пробудет два месяца — до 26 января 2022 года.

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