Суд арестовал замдиректора шахты «Листвяжная» Андрея Молоствова

Суд арестовал до 25 января задержанного по делу о ЧП на шахте в Кемеровской области замдиректора шахты «Листвяжная» Андрея Молоствова. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Представитель Следственного комитета, ходатайствуя об аресте Молоствова, отметил, что тот ранее приобрел билеты за рубеж, на что обвиняемый пояснил, что собирался с семьей в плановый отпуск на Мальдивы и планировал вернуться 17 декабря.

Адвокат замдиректора попросил суд учесть, что обвиняемый страдает ишемической болезнью сердца и ранее перенес операцию. Кроме того, его дочь, проживающая в Санкт-Петербурге, готова была внести за него залог. Прокурор поддержал ходатайство об аресте.

Ранее в этот день Центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца — до 26 января 2022 года — директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. По информации следователей, газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека участка в шахте произошло из-за допущенных Махраковым и его подчиненными нарушений требований промышленной безопасности на производственных объектах.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям. Махракову, Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименку было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Главным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину — по статье о халатности, по неосторожности повлекшей смерть двух и более лиц.

27 ноября также были арестованы Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров. Они пробудут под арестом два месяца.