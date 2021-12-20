Эксперты рассказали о сбежавшем в Монако теневом владельце шахты «Листвяжная»

Экс-депутат Государственной думы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России. Есть даже сведения, что он сейчас в Монако, о чем сообщил «Известиям» информированный источник в понедельник, 20 декабря.

Предполагается, что бывшему парламентарию может принадлежать более крупная, чем отражено в документах, доля в АО ХК «СДС-Уголь». Шахтерам Кузбасса хорошо знаком особняк бизнесмена-политика вблизи «Листвяжной» — до недавних пор Гридина довольно часто там видели и даже обращались с просьбами решить возникавшие проблемы. По данным источника в СК, через швейцарскую компанию MIR Trade Владимир Гридин и его сын Андрей получали прибыль от экспорта угля, добытого в Кузбассе. Только в 2021 году таким образом они могли заработать $132 млн, оценил собеседник «Известий».

Он сообщил, что показания об участии Владимира Гридина в бизнесе и о его контроле над торговыми операциями в рамках сотрудничества со следствием дал один из арестованных менеджеров компании. По сведениям в базе СПАРК, доля Владимира Гридина в «СДС-Угле» составляет 25%. Он не является акционером компании, но остается членом совета директоров и имеет собственность в фирмах, связанных с ней. Следствие полагает, что в 2021 году через швейцарского трейдера прошло $1,6 млрд выручки, а бывший депутат с семьей, вероятно, заработал при этом $132 млн.

Ответить на вопросы следствия экс-депутату пока не довелось: после происшествия на шахте он, предположительно, уехал в Монако, сообщил источник. По имеющимся в распоряжении редакции номерам телефонов Владимира Гридина дозвониться не удалось.

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По горючим следам: кто оказался теневым владельцем шахты «Листвяжная»