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Названы сроки оценки эффективности «Спутника V» против штамма «Омикрон»

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Исследование эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против нового штамма инфекции «Омикрон» займет три недели. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Спутник» показал эффективность против всех имеющихся мутаций [коронавируса]. Я надеюсь, что потребуется три недели на то, чтобы исследовать эффективность вакцины против этого варианта», — сказал Дмитриев в эфире канала CNBC.

Днем ранее китайские эксперты назвали особенности штамма «Омикрон». Первая особенность заключается в большом количестве мутаций, в результате которых он сформировался. Ученые считают, что по ряду косвенных признаков можно говорить о живучести штамма «Омикрон».

Еще одна особенность штамма состоит в том, что распространяется он быстрее остальных и может быстро стать доминирующим в популяциях, куда попадает. Существенным отличием «Омикрона» также может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.

В этот же день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что многократные мутации нового штамма «Омикрон» могут увеличить время перехода заболевания в тяжелую стадию, что даст организму время на выработку иммунитета.

Также в Центре имени Гамалеи началось исследование эффективности российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» к штамму «Омикрон».

29 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти у пациента с выявленным штаммом коронавируса «Омикрон».

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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