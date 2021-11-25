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В ФРГ оценили последствия новых санкций США против «Северного потока – 2»

Евродепутат от Германии оценил последствия новых санкций США против «Северного потока – 2»
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Новые санкции США, направленные против газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), не такие всеобъемлющие, чтобы усугубить кризис. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

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«Санкции США против СП-2 не такие всеобъемлющие, чтобы усугубить кризис. Решающим фактором будет то, какое влияние получат «Зеленые» в новом правительстве Германии, поскольку они планируют остановить проект в последнюю минуту. Я всё еще уверен, что трубопровод будет введен в эксплуатацию, но это не точно», — сказал он.

Накануне в Германии социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и свободные демократы (СвДП), представили коалиционный договор. В ближайшие 10 дней его будут обсуждать внутри самих партий. Таким образом, новое правительство ФРГ может быть сформировано уже в начале декабря. Согласно предварительному распределению министерских постов, СДПГ получат шесть позиций, в том числе и пост канцлера, который перейдет Олафу Шольцу.

Должность главы МИД ФРГ может занять кандидат в канцлеры от «Зеленых» Анналена Бербок. Официально списки будут представлены после внутрипартийных консультаций. При этом, как заявил «Известиям» политолог Томас Йегер, принципиально политика Берлина в отношении Москвы при таком составе правительства не изменится. По его мнению, центральные вопросы внешней политики по-прежнему будут решаться в канцелярии.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

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При этом, по информации издания Foreign Policy, администрация президента США Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что новые санкции США, связанные с СП-2, выглядят как проявление одержимости. Она подчеркнула, что односторонние, антироссийские санкции нелегитимны. Также Захарова добавила, что меры бьют не столько по интересам России, сколько по Соединенным Штатам, а в случае с СП-2 — по интересам союзников США — ЕС, Германии, причем как коллективно, так и индивидуально.

По словам же депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, причина новых санкций США заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

Депутат от «Зеленых» Омид Норипур заявил, что партия также считает новые санкции США против СП-2 неприемлемыми. Он отметил, что он и его партия всегда боролись против проекта газопровода, но назвал санкции неверным решением.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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