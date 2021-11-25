В ФРГ оценили последствия новых санкций США против «Северного потока – 2»

Новые санкции США, направленные против газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), не такие всеобъемлющие, чтобы усугубить кризис. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

«Санкции США против СП-2 не такие всеобъемлющие, чтобы усугубить кризис. Решающим фактором будет то, какое влияние получат «Зеленые» в новом правительстве Германии, поскольку они планируют остановить проект в последнюю минуту. Я всё еще уверен, что трубопровод будет введен в эксплуатацию, но это не точно», — сказал он.

Накануне в Германии социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и свободные демократы (СвДП), представили коалиционный договор. В ближайшие 10 дней его будут обсуждать внутри самих партий. Таким образом, новое правительство ФРГ может быть сформировано уже в начале декабря. Согласно предварительному распределению министерских постов, СДПГ получат шесть позиций, в том числе и пост канцлера, который перейдет Олафу Шольцу.

Должность главы МИД ФРГ может занять кандидат в канцлеры от «Зеленых» Анналена Бербок. Официально списки будут представлены после внутрипартийных консультаций. При этом, как заявил «Известиям» политолог Томас Йегер, принципиально политика Берлина в отношении Москвы при таком составе правительства не изменится. По его мнению, центральные вопросы внешней политики по-прежнему будут решаться в канцелярии.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

При этом, по информации издания Foreign Policy, администрация президента США Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что новые санкции США, связанные с СП-2, выглядят как проявление одержимости. Она подчеркнула, что односторонние, антироссийские санкции нелегитимны. Также Захарова добавила, что меры бьют не столько по интересам России, сколько по Соединенным Штатам, а в случае с СП-2 — по интересам союзников США — ЕС, Германии, причем как коллективно, так и индивидуально.

По словам же депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, причина новых санкций США заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

Депутат от «Зеленых» Омид Норипур заявил, что партия также считает новые санкции США против СП-2 неприемлемыми. Он отметил, что он и его партия всегда боролись против проекта газопровода, но назвал санкции неверным решением.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.