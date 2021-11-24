В бундестаге раскритиковали санкции США против «Северного потока — 2»

Германская партия «Союз-90»/«зеленые» назвала неприемлемыми новые санкции США в отношении компании Transadria и судна Marlin, связанных с реализацией проекта «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом 23 ноября сообщил депутат фракции партии «зеленых» в бундестаге ФРГ Омид Нурипур.

«Новые санкции США неприемлемы и для противников «Северного потока — 2». Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — цитирует Нурипура агентство Reuters.

Также депутат ответил, что газопровод СП-2 «был и остается неверным германским решением — не американским».

Во вторник, 23 ноября, министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком — 2». При этом, в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, причина анонса новых санкций США заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

22 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал намерение США ввести новые санкции по СП-2 в отношении одной связанной с Россией компании, а также двух российских судов. По его словам, Госдеп представил конгрессу отчет на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года с внесенными в него поправками.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил что РФ будет адекватно реагировать на недружественные шаги США против «Северного потока — 2». Он отметил, что много лет большинство стран во главе со Штатами вводят политически мотивированные односторонние рестрикции против России, это уже стало «приметой времени».