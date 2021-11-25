Захарова назвала проявлением одержимости новые санкции США по СП-2

Новые санкции США, связанные с газопроводом «Северный поток – 2», выглядят как проявление одержимости. Об этом в четверг, 25 ноября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с «Северным потоком – 2», выглядят как проявление уже настоящей одержимости, ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что односторонние, антироссийские санкции нелегитимны. Также она добавила, что меры бьют не столько по интересам России, сколько по Соединенным Штатам, а в случае с СП-2 — по интересам союзников США — ЕС, Германии, причем как коллективно, так и индивидуально.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

При этом, по информации издания Foreign Policy, администрация президента США Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета страны.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, причина новых санкций США заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.