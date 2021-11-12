Голикова назвала сложной ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с развитием пандемии коронавируса в России является достаточно сложной. Об этом 12 ноября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Прошлая неделя у нас была нерабочей в ряде регионов страны. Нерабочие дни были объявлены ранее, чтобы снизить напряжение по распространению коронавирусной инфекции и прервать цепочки»,— сказала она на брифинге «О мерах по борьбе с COVID-19».

Голикова также отметила, что после нерабочей недели есть результаты, и темпы распространения коронавируса снизились, однако в 61 регионе России еще наблюдается рост заболеваемости. Распространенность — 191 единица на 100 тыс. населения

По ее словам, заболеваемость снижается только в шести субъектах РФ. Вице-премьер подчеркнула, что россияне не соблюдают ограничительные и профилактические меры по COVID на фоне пандемии

Ранее в пятницу Голикова сообщила, что ситуация с COVID-19 за последнюю неделю ухудшилась в пяти регионах — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

В этот же день в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 49%. Вакцинация первым компонентом была проведена 63 млн раз, вакцинация полного цикла — почти 60 млн раз.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заболеваемость COVID-19 в столице снижается. Он также отметил, что за последние пять дней в городе освободилось около тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

10 ноября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что введение нерабочих дней дало положительный эффект. Он отметил, что цепочки заражений удалось разорвать.

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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