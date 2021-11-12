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Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 49%. Об этом 12 ноября сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«По состоянию на 12 ноября, вакцинация первым компонентом проведена 63 124 096 раз, вакцинация полного цикла - 57 961 578 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 49%»,— говорится в сообщении.

Вместе с тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в пяти российских регионах — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. Улучшилась ситуация в Калмыкии и Туве.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Новость дополняется

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