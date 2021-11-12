Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в пяти регионах РФ

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в пяти регионах России. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Речь идет об Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

«На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону», — сказала Голикова журналистам.

При этом ситуация с коронавирусом улучшилась в Калмыкии и Туве. Регионы перешли из красной зоны в оранжевую.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что заболеваемость COVID-19 в столице реально снижается. По его словам, снижение числа новых случаев отмечено на текущей неделе. По его словам, за последние пять дней в Москве освободились около тысячи коек, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

10 ноября Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

До этого, 9 ноября, на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, темп прироста за неделю составил 2,1%.

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.