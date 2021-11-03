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В России зафиксировали максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

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Число летальных исходов из-за коронавируса в России составило 1 189 за сутки, это максимум за все время пандемии. Всего с начала пандемии в стране умерли 242 060 человек. Об этом 3 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В Москве скончались 95 человек, в Санкт-Петербурге — 86, в Подмосковье — 53.

Условная летальность осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Всего за минувшие сутки в стране было выявлено 40 443 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в России с начала пандемии выявлено 8 633 643 случая COVID-19, полностью вылечились 7 445 438 человек.

Ранее в среду в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Иркутской области были усилены антиковидные меры. С 3 ноября по 5 декабря вводится домашний режим невакцинированных от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет. Кроме того, с 8 ноября при посещении организаций общепита, музеев, кинотеатров, фитнес-центров и так далее необходимо предъявлять QR-код о вакцинации, либо ПЦР-тест, либо медотвод.

Между тем в Томской области губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в регионе на неделю — до 15 ноября. По его словам, одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, в области значительно выросла заболеваемость среди детей, указал Жвачкин.

В тот же день главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил «Известиям», что сейчас в стране открыто больше 290 тыс. коек, что является рекордом по сравнению с пошлым пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек. По его словам, лишь в 13 регионах наблюдается некоторое снижение заболеваемости, а в остальных — рост.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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