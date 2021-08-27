Политолог рассказал о войне между талибами и ИГ в Афганистане

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) находится в давнем конфликте с ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ) и будет продолжать с ними войну уже как действующая власть в Афганистане. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил «Известиям» глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Они («Талибан» и ИГ. — Ред.) находятся в давнем конфликте (лет 10 уже), воюют за влияние в Афганистане. Другое дело, мы не можем поручиться, что именно эта группировка ответственна за взрывы, поскольку они взяли на себя ответственность после обвиняющего заявления американской стороны. Поэтому не исключено, что они просто воспользовались возможностью. Прошло пока слишком мало времени, пока всё еще уточняется количество жертв этих взрывов», — сказал он.

По словам политолога, группировка ИГ как поднялась в свое время в Афганистане, так и не исчезала. Другое дело, что «Талибан» будет продолжать с ними воевать уже как действующая власть в стране, добавил Мендкович. При этом политолог обратил внимание на сотрудничество талибов с другой террористической организацией — «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). Согласно мнению эксперта, этот момент является красной линией в установке отношений с соседями.

Политолог напомнил, что американские власти сообщили в прессе о данных касательно подготовки теракта за несколько часов до него. Соответственно, США получили информацию еще раньше, однако никаких мер по обеспечению безопасности аэропорта предпринято не было, указал он. Эксперт добавил, что еще оставалась очередь афганцев с документами в дренажном канале. Толпа вплотную подходила к блокпосту, где были погибшие от взрыва американские солдаты.

«Все эти факторы в совокупности привели к большим жертвам. Если бы были сделаны какие-то базовые, элементарные шаги: дистанция между проверочным пунктом и очередью, разделение очереди на несколько групп — жертв могло бы быть меньше, а не то астрономическое количество, которое достигнуто сейчас», — заключил Мендкович.

Первый взрыв в столице Афганистана прогремел 26 августа у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв. По последним данным, число погибших достигло 170 человек.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

В связи с атакой вблизи кабульского аэропорта американский президент Джо Байден выступил с речью, в ходе которой заявил о зеркальном ответе Вашингтона на гибель американских военных и мирных афганцев. В качестве знака скорби флаги Соединенных Штатов на территории Белого дома и федеральной собственности будут вывешены наполовину.

Также он взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане, отметив, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ. В свою очередь, администрация Байдена также прокомментировала данное требование, призвав США объединиться для ответа террористам. При этом Республиканская партия страны потребовала отставки президента.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну.

23 августа талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из страны до указанного срока — 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.