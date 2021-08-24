США обсудили с талибами вопрос о контроле над аэропортом в Кабуле

Вопрос кому будет принадлежать контроль над международным аэропортом в Кабуле США обсуждает со своими союзниками в Афганистане, а также с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, трансляция которого велась в Twitter-аккаунте ведомства.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Госдепа отметил, что не может сообщить подробности бесед, но вопрос о принадлежности аэропорта после завершения эвакуации с талибами обсуждался.

«Это стало предметом обсуждения с нашими союзниками, это было предметом обсуждения со многими нашими партнерами. Между всеми вышеперечисленными — между Соединенными Штатами и нашими партнерами, союзниками, но также и талибами — существует фактическое согласие, что все наши интересы будут удовлетворены функционирующим аэропортом», — заявил дипломат.

Кроме того, Прайс подчеркнул, что США будут оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана через НКО, которые продолжают работать в стране.

«Мы можем предоставлять гуманитарную помощь жителям Афганистана <...>. Это то, что мы делали, это то, что мы продолжаем делать. <...> Там все еще есть неправительственные организации, работающие на местах <...>. У нас есть партнеры <...>, которым мы можем направить помощь, а они могут ее распределять. Так что у нас по-прежнему есть партнеры в Афганистане», — сказал он.

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства при этом уточнил, что США сейчас проводит обзор помощи, которую Вашингтон до этого предоставлял афганскому правительству, передача средств по этой линии в настоящий момент не ведется.

Ранее в этот день глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс заявил, что для самолетов, вылетающих и садящихся в аэропорту Кабула, сохраняется значительная угроза.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты исходят из того, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится в ранее намеченный срок — до 31 августа.

По данным на 22 августа, рядом с аэропортом Кабула из-за стрельбы и давки погибли 19 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов. Кроме того, в понедельник, 23 августа, в аэропорту Кабула вспыхнул пожар.

При этом 16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.