Британия заявила о готовности принять до 20 тысяч афганских беженцев

Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру, написала во вторник, 17 августа, глава МВД Соединенного королевства Прити Пател в статье для The Telegraph.

«Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тыс. человек, которые вынуждены бежать из Афганистана. Первые 5 тыс. прибудут в следующем году», — указала она.

Отмечается, что в приоритете будет находиться помощь женщинам и девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам, которые сталкиваются с «тиранией и угнетением» режима радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

«Я хочу, чтобы мы как нация сделали всё возможное, чтобы оказать поддержку наиболее уязвимым группам беженцев из Афганистана, чтобы они могли начать новую жизнь в безопасности в Великобритании, вдали от тирании и угнетения, с которыми они сталкиваются в своей стране», — подчеркнула глава ведомства.

Пател подчеркнула, что Великобритании не удастся действовать в одиночку. Соединенное Королевство обсуждает с другими западными государствами необходимость помочь населению Афганистана после прихода к власти талибов.

Ранее, 17 августа, президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. Помощь в зависимости от обстоятельств будет предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в том числе посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, а также департаментов и агентств США.

16 августа президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. При этом Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

Тогда же генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он подчеркнул тот факт, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

В Госдепартаменте США в свою очередь заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более 60 стран.

По последним данным, пока эвакуировано примерно 700–800 пассажиров. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби спрогнозировал, что, приложив максимальные усилия, ведомство сможет эвакуировать из Афганистана от 5 тыс. до 9 тыс. человек ежедневно.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.