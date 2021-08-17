Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 16 августа, на сайте Белого дома.

«Для национальных интересов важно предоставить помощь в размере не более 500 миллионов долларов США с целью удовлетворения неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску из-за ситуации в Афганистане, включая заявителей на специальные иммиграционные визы», — говорится в документе.

Такая помощь в зависимости от обстоятельств может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в том числе посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, а также департаментов и агентств США, отмечается в меморандуме.

Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. При этом Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

В тот же день генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он обратил внимание на то, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

В то же время в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более 60 стран.

Позже в Пентагоне сообщили, что аэропорт в Кабуле возобновил работу, американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей и выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.