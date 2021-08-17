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Талибы объявили о временной приостановке всех рейсов из Кабула

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Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула. Об этом 17 августа сообщает канал Sky News Arabia.

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Кроме того, в аэропорту были произведены выстрелы для разгона толпы. По данным местных СМИ, в воздушной гавани наблюдаются давка и хаос. Во вторник пострадала минимум одна женщина.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что тело афганца, который пытался сбежать из страны, было найдено в шасси военно-транспортного самолета США С-17, который вылетел из Кабула.

Предположительно, погибший привязал себя к шасси, намереваясь сбежать из столицы Афганистана, куда вошли талибы. По информации журналистов, сейчас самолет неисправен.

В аэропорту Кабула уже несколько дней сохраняется хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию аэропорта, чтобы улететь из страны. 16 августа сообщалось, что минимум семь человек погибли из-за хаоса.

Кроме того, в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь. Во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

Вылет гражданских рейсов из Кабула в понедельник был запрещен. Полеты осуществляли только военные самолеты и вертолеты — на них из страны вывозят иностранцев.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.

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