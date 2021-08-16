Обнаружены тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8, который затонул в Курильском озере на Камчатке. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, последние тела погибших внутри салона вертолета обнаружил военный робот. На данный момент возможности поднять их на поверхность нет. Они будут подняты со дна озера вместе с затонувшим вертолетом.

Ранее в этот же день заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил об обнаружении внутри Ми-8 тел трех туристов. Предположительно на борту также находится черный ящик.

В региональном правительстве подчеркнули, что в ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолет на поверхность.

Крушение вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» произошло 12 августа. При заходе на посадку воздушное судно упало в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском.

14 августа были найдены тела трех погибших, спустя день рядом с обломками упавшего вертолета на расстоянии около 500 м от берега и на глубине в 110 м спасатели нашли тело четвертого погибшего. 16 августа спасатели обнаружили тело пятой жертвы крушения вертолета.

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В Следственный комитет РФ в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.