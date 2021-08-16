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Обнаружены тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

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Обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8, который затонул в Курильском озере на Камчатке. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, последние тела погибших внутри салона вертолета обнаружил военный робот. На данный момент возможности поднять их на поверхность нет. Они будут подняты со дна озера вместе с затонувшим вертолетом.

Ранее в этот же день заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил об обнаружении внутри Ми-8 тел трех туристов. Предположительно на борту также находится черный ящик.

В региональном правительстве подчеркнули, что в ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолет на поверхность.

Крушение вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» произошло 12 августа. При заходе на посадку воздушное судно упало в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском.

14 августа были найдены тела трех погибших, спустя день рядом с обломками упавшего вертолета на расстоянии около 500 м от берега и на глубине в 110 м спасатели нашли тело четвертого погибшего. 16 августа спасатели обнаружили тело пятой жертвы крушения вертолета.

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В Следственный комитет РФ в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.

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