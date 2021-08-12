Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 9 м

Выжившие пассажиры вертолета Ми-8, рухнувшего утром в четверг в Курильское озеро на Камчатке, самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. Об этом 12 августа сообщили журналистам в пресс-службе Кроноцкого заповедника.



Температура воды в озере сейчас не превышает 5–6 градусов, долго находиться в ней невозможно, уточнили там.

Как рассказал участковый госинспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес, сотрудники услышали шум вертолета, но из-за тумана не видели его. Затем раздался громкий хлопок, свидетельствующий о том, что вертолет ударился о воду.

«Мы тут же спустили на воду два катера и за 3–4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне», — цитирует Денгеса пресс-служба.

Он уточнил, что сразу удалось спасти восемь человек, которые были на поверхности воды, их отвезли на кордон на берегу озера. Двое пассажиров получили серьезные травмы, им оказали первую помощь. При этом сотрудники заповедника несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не нашли.

Всего в спасательной операции принимали участие четыре инспектора Кроноцкого заповедника.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение на Камчатке утром 12 августа. Как сообщалось, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спасти удалось восемь человек. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловск — Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию. Опасения за их жизни у медиков нет.

Еще восемь пассажиров числятся пропавшими без вести.

По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).