Потерпевший крушение вертолет Ми-8 на Камчатке сажали в густом тумане

Потерпевший крушение в четверг, 12 августа, и упавший в озеро на Камчатке вертолет МИ-8 сажали в густом тумане. По информации РЕН ТВ, возможной причиной катастрофы могла быть неисправность световых приборов.

Местные жители отмечают, что на Курильском озере, расположенном в Кроноцком заповеднике, по утрам очень слабая видимость из-за тумана.

Кроме того, в качестве главных версий падения вертолета рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю, на данный момент на место вылетели спасатели Региональной поисково-спасательной базы. В готовности к вылету вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями и водолазами на борту, а также воздушное судно Территориального центра медицины катастроф.

Также к месту крушения МИ-8 отправились дополнительные силы Кроноцкого заповедника.

«На месте проводятся спасательные мероприятия силами сотрудников заповедника. Дополнительные силы заповедника полетели», — приводит слова представителя охраняемой территории «РИА Новости».

По предварительным данным, как сообщил источник агентства «Интерфакс», погибли 10 человек, семь выжили. В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения рассказали о том, что двое пострадавших по итогу падения получили тяжелые травмы.

В Минздраве не сообщили сведений о погибших в авиакатастрофе.

По факту крушения вертолета Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу соблюдения законодательства, регулирующего безопасность полетов.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 12 августа.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. Также свидетелями катастрофы стали местные егеря.

Источники телеканала РЕН ТВ указали, что на борту воздушного аппарата находились 17 человек, в том числе один ребенок. .

К поиску пропавших были привлечены пять катеров.