Семь человек выжили после крушения вертолета на Камчатке

Семь человек выжили в результате крушения вертолета Ми-8 на территории Кроноцкого заповедника, расположенного на Камчатке. Об этом в среду, 12 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Отмечается, что в общей сложности на борту воздушного аппарата находились 17 человек, в том числе один ребенок. Местонахождение еще 10 пассажиров неизвестно.

Ми-8 упал в озеро, расположенное в заповеднике. Два человека пострадали по итогу авиакатастрофы.

К поискам остальных пассажиров были привлечены пять катеров.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 11 августа.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. Также свидетелями катастрофы стали местные егеря.