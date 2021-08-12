Вертолет с туристами потерпел крушение на Камчатке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы в четверг, 12 августа.

По предварительным данным, вертолет упал в районе Кроноцкого заповедника. На борту находились 13 пассажиров, а также трое членов экипажа.

Также, по информации агентства, вертолет упал в Курильское озеро при попытке посадки. Падение видели местные егеря. Пока не сообщается, есть ли пострадавшие и погибшие.

5 августа пять пассажиров и пилот погибли в результате крушения на Аляске экскурсионного самолета.