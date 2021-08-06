Шесть человек погибли после крушения экскурсионного самолета на Аляске
Пять пассажиров и пилот погибли в результате крушения на Аляске экскурсионного самолета, сообщает в четверг, 5 августа, Alaska Public Media со ссылкой на береговую охрану штата.
Отмечается, что двое спасателей-водолазов обследовали место падения судна и не нашли выживших. Изначально поиск затруднялся погодными условиями.
О крушении одномоторного самолета Havilland Beaver власти узнали, получив сигнал бедствия в четверг в 11:20 (22:20 мск) с высоты примерно 427 м. Бортом владеет компания Southeast Aviation.
В результате крушения самолет затонул в районе национального заповедника «Туманные фьорды» в 12 км от города Кетчикан.
По данным Associated Press, пятеро пассажиров прибыли на Аляску на круизном судне Nieuw Amsterdam.
28 июля стало известно о том, что легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.