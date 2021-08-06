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Шесть человек погибли после крушения экскурсионного самолета на Аляске

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Пять пассажиров и пилот погибли в результате крушения на Аляске экскурсионного самолета, сообщает в четверг, 5 августа, Alaska Public Media со ссылкой на береговую охрану штата.

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Отмечается, что двое спасателей-водолазов обследовали место падения судна и не нашли выживших. Изначально поиск затруднялся погодными условиями.

О крушении одномоторного самолета Havilland Beaver власти узнали, получив сигнал бедствия в четверг в 11:20 (22:20 мск) с высоты примерно 427 м. Бортом владеет компания Southeast Aviation.

В результате крушения самолет затонул в районе национального заповедника «Туманные фьорды» в 12 км от города Кетчикан.

По данным Associated Press, пятеро пассажиров прибыли на Аляску на круизном судне Nieuw Amsterdam.

28 июля стало известно о том, что легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

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