Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке

Двое спасенных пассажиров вертолета Ми-8, упавшего 12 августа в Курильское озеро на Камчатке, находятся в тяжелом состоянии и доставлены в реанимацию. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов.

Всего на борту потерпевшего крушение вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Спасти удалось восемь человек. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Еще восемь числятся пропавшими без вести.

«Из спасенных двое находятся в тяжелом состоянии. Им оказана первая помощь на месте, и сейчас бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Два человека доставлены в реанимацию. Опасения за их жизни у медиков нет», — цитирует его пресс-служба правительства Камчатки.

По словам Солодова, непосредственную помощь людям оказали сотрудники Кроноцкого заповедника: они подошли на лодке к месту катастрофы и спасли восемь человек.

Губернатор уточнил, что вся помощь пострадавшим будет оказываться в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском. Операцию по поиску обломков вертолета координирует ГУМЧС по Камчатскому краю: 15 спасателей, включая шесть водолазов.

Как уточнялось, падение Ми-8 случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Сотрудники приозерной авиабазы, куда должен был приземлиться вертолет, рассказали, что момента падения видно не было, но был слышен звук упавшего в воду воздушного судна. Отмечается, что Ми-8 полностью погрузился в водоем и находится на глубине 135 м.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).