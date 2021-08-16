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Спасатели обнаружили тела трех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
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Спасатели обнаружили тела трех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

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Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что внутри вертолета Ми-8, который потерпел крушение и затонул в Курильском озере, были найдены тела трех туристов. Предположительно на борту также находится черный ящик.

Он уточнил, что накануне была предпринята попытка попасть внутрь Ми-8.

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«Сегодня основная нагрузка по поиску и поднятию тел и вертолета ложится на военных и сотрудников МЧС. Сейчас подняты пять тел погибших, три тела обнаружены внутри вертолета. На месте работают три подразделения военных с различным специальным оборудованием и водолазы МЧС. Сегодня военные обследуют дно озера», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 16 августа, на сайте регионального правительства.

Отмечается, что в ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолет на поверхность.

Вместе с тем военные занимаются обнаружением обломков и отмечают на карте, где они находятся. Все основные части вертолета найдены.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа, при заходе на посадку он упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском.

14 августа были найдены тела трех погибших, спустя день рядом с остатками упавшего вертолета на расстоянии около 500 м от берега и на глубине в 110 м спасатели вытащили тело четвертого погибшего. 16 августа спасатели обнаружили тело пятой жертвы крушения вертолета.

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В СК РФ в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.

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