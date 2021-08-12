«Затонул в озере»: вертолет с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга разбился на Камчатке

На Камчатке упал в озеро вертолет Ми-8 с группой туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. На борту находились 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка. Спасатели помогли выбраться из воды восьми выжившим, остальных не нашли — в МЧС считают, что шансов обнаружить их живыми практически нет. В подробностях катастрофы разбирались «Известия».

Вертолет Ми-8 упал на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга потерпел крушение на Камчатке. Он упал в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника , сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

— 12 августа в 00:50 мск (9:54 по местному времени) поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании «Витязь-Аэро». На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, — отметили в ведомстве.

Затонул в озере Фото: МЧС РФ

Потерпевший крушение борт летел на Курильское озеро и к вулкану Ходутка. На место аварии сразу направились вертолеты с сотрудниками МЧС, врачами санитарной авиации и водолазами. Вместе со спасателями на место катастрофы прибыл губернатор края Владимир Солодов, после чего было проведено заседание оперативного штаба для выработки необходимых экстренных мер по спасению пострадавших.

Борт затонул в озере

Как рассказал «Известиям» заместитель начальника ГУ МЧС Камчатского края по антикризисному управлению Максим Лепешин, упавший Ми-8 затонул в Курильском озере.

— Озеро преимущественно мелкое, но вертолет упал на один из самых глубоких участков — 137 м, в 800 м от берега. Восьми гражданам удалось выплыть. С ближайшей туристической базы быстро вызвали катера, всем им оказали помощь , — отметил Лепешин.

По его словам, всех пострадавших уже доставили в медицинские учреждения. Поиски остальных осложняются тем, что снаряжение водолазов позволяет погружаться только на 20 м, а глубина в указанном месте более 100 м. Поэтому дальнейшие решения по поисковой операции будет принимать оперштаб по поручению губернатора Владимира Солодова.

Поболел и хватит Фото: РИА Новости

Региональные власти уже обратились за содействием к Минобороны. Военные сообщили, что направили на место вертолет с тремя подводными роботизированными аппаратами, которые могут помочь в поисках обломков воздушного судна и пропавших.

Курильское озеро — вулканического происхождения, оно находится в южной части Камчатского края и относится к Усть-Большерецкому району. Водоем занимает площадь больше 77 кв. км, наибольшая глубина — 316 м.

Спаслись 8 человек

По данным правительства Камчатки, при крушении Ми-8 на Камчатке выжили восемь человек, все они были доставлены на вертолетах в больницу Петропавловска-Камчатского. Двое из пострадавших находятся в реанимации, но их жизни ничто не угрожает.

В санавиации «Известиям» рассказали, что у одного из пострадавших диагностирована тяжелая сочетанная травма, перелом голени, ушиб грудной клетки и шок второй-третьей степени. Врачи провели ему срочную операцию, чтобы спасти пострадавшую ногу.

У второго пациента, попавшего в реанимацию, тоже тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины и перелом подвздошной кости остистого отростка поясничного позвонка. Ему оказывается помощь.

Поболел и хватит Фото: РИА Новости/Пресс-служба правительства Камчатского края

Собеседник портала уточнил, что среди выживших в авиакатастрофе числятся два пилота, третий пропал без вести. Известно также, что среди спасшихся оказался ведущий новостей на телеканале «Россия 24» Николай Корженевский.

Поиски восьми человек, которые после авиакатастрофы числятся пропавшими без вести, продолжаются. Но в экстренных службах Камчатки считают, что шансов найти их живыми нет. Среди них есть ребенок, отцу мальчика, по предварительным данным, удалось спастись.

Причины крушения Ми-8 на Камчатке

Как рассказал «Известиям» замначальника ГУ МЧС по Камчатскому краю Максим Лепешин, в данный момент рассматривается несколько причин произошедшего, в том числе плохие погодные условия и отказ двигателя. В то же время источник в экстренных службах не исключает и ошибку экипажа.

— Сейчас на первый план вышла версия ошибки пилотирования. В условиях густого тумана экипаж мог ошибочно не разобраться, куда он садится, и произвел посадку на воду. Машина практически за секунды пошла на дно , — сказал он, отметив, что выжить удалось только тем, кто смог быстро сориентироваться и выплыть с глубины до 10 м.

По словам заслуженного военного летчика РФ, кандидата технических наук Владимира Попова, Ми-8 — одна из самых надежных и распространенных моделей вертолета в России, хорошо зарекомендовавшая себя в гражданской и военной авиации. Потому наиболее вероятной представляется версия с плохими метеоусловиями, при которых проходила посадка.

Затонул в озере Вертолет Ми-8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Дымка и туман — это каверзное состояние атмосферы, где может произойти и обледенение, и изменение плотности полета, и, главное, видимости нет. А пилоты при посадке полагаются в основном не на приборы, а на собственное зрение, — объяснил эксперт в беседе с «Известиями». — Почему они зацепили воду? Пилот уже снизился, потерял лишние метры и при плохой видимости мог не успеть среагировать. Вероятно, после разбирательства СК эта версия подтвердится.

В свою очередь заместитель директора авиаперевозчика Дмитрий Черных отметил, что упавший Ми-8 в прошлом году прошел капитальный ремонт и находился в исправном состоянии. Воздушным судном управлял командир с большим налетом, бывший военный летчик.

По словам Черных, все пассажиры разбившегося Ми-8 были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке.

«Вертолет сразу заполнился водой»

Как рассказал «Известиям» один из выживших пассажиров, Виктор Стрелкин, крушение Ми-8 произошло во время вертолетной экскурсии по популярным туристическим местам.

— Во время полета я спал, поэтому произошедшее ощутил, только когда вода потоком ударила в лицо. Рядом сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх. В кабине было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет заполнился водой, — вспоминает Стрелкин.

Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, а стекло разбитым — через него мужчине и удалось выбраться наружу.

Затонул в озере Фото: РИА Новости/ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

— По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина составляла 8 – 9 м. Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг барахтались люди, зовущие на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь, — рассказал пострадавший.

Спастись ему и другим туристам помогли быстро прибывшие сотрудники заповедника — буквально через 5 минут подоспели две лодки с людьми. Первым из воды достали Стрелкина, затем — гида Анастасию, второго пилота и механика. По словам очевидцев, летчик вылетел из кабины вместе с креслом.

Как отметил собеседник «Известий», спасатели сработали очень быстро, и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали теплое питье и оказали первую помощь.

Спасением туристов занимались сотрудники заповедника

Сотрудники Кроноцкого заповедника, где потерпел крушение Ми-8, рассказали, что прибыли на место катастрофы спустя 3 минуты. Помощь пострадавшим оказывали четыре инспектора особо охраняемой природной территории, которые прибыли с кордона «Озерный».

По словам участкового государственного инспектора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгения Денгеса, в 9:25 утра на озере, куда рухнул Ми-8, видимость не превышала 100 м. Сотрудники заповедника услышали шум вертолета, но не видели его. Судя по звуку, машина пролетела над озером и стала поворачивать в сторону кордона, как вдруг раздался громкий хлопок: Ми-8 ударился о воду.

Затонул в озере Фото: ТАСС/Кроноцкий заповедник

— Мы тут же спустили на воду два катера и за 3 – 4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения, — рассказал Евгений Денгес.

По словам инспектора, он вместе с коллегами стал оказывать пострадавшим первую помощь и отогревать их. Сотрудники заповедника несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но больше никого не обнаружили.

Следователи возбудили уголовное дело

По факту крушения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, отметив, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц») УК РФ.

— На место происшествия выехала следственная группа. Уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — отметили в ведомстве.

Затонул в озере Фото: ТАСС/Правительство Камчатки

Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.

Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро». Для этого центральным аппаратом ведомства уже создана комиссия, в которую вошли представители руководящего состава территориальных управлений службы.