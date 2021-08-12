Выживший рассказал о крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Выживший при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке Виктор Стрелкин в четверг, 12 августа, рассказал о произошедшем. Соответствующее видео предоставило правительство Камчатского края.

Мужчина рассказал, что вместе с ним сидел мальчик, пристегнутый ремнями безопасности. Во время полета мужчина спал, из-за этого не успел быстро вытащить ребенка.

«Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой», — сказал он.

По словам мужчины, ему удалось выбраться благодаря четкому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и сохранению спокойствия.



Он также рассказал, что через несколько минут к месту крушения приплыли две лодки, и его первым достали из воды. Затем помощь была оказана гиду, второму пилоту и механику.

«Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолета. После того как услышали хлопок, сразу же сели в лодки и начали плыть к нам и спасли»,— поделился Виктор Стрелкин.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день. Сообщалось, что при заходе на посадку судно упало в воду.

На борту находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек, с места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека в тяжелом состоянии были помещены в реанимацию. По предварительным данным, еще восемь человек могли остаться внутри вертолета. Воздушное судно в настоящее время погрузилось на глубину 135 м.

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).