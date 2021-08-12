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Врачи рассказали о состоянии выживших пассажиров упавшего вертолета Ми-8

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Главный врач больницы в Петропавловске-Камчатском Андрей Кисляков в четверг, 12 августа, рассказал о состоянии пострадавших пассажиров вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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«Один — тяжелый больной. Тяжелая сочетанная травма, перелом голени. Сейчас операция, чтобы спасти ему ногу. Также у него ушиб грудной клетки. Шок второй-третьей степени»,— заявил врач.

По его словам, у второго пациента, находящегося я в реанимационном отделении, также тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины и перелом подвздоношной кости остистого отростка поясничного позвонка.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день. Сообщалось, что при заходе на посадку судно упало в воду. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Всего на борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Спасти удалось восемь человек. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Еще восемь числятся пропавшими без вести.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

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